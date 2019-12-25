Школьники Петербурга и Ленобласти будут учиться робототехнике на деньги ЕС

Проект получил гран Евросоюза на 530 млн евро.

Школьники из Петербурга и Ленобласти будут учиться робототехнике на деньги ЕС. Детей также научат 3D-печати и программированию. Европейцы запустили на территории России проект по внедрению в местные учебные заведения образовательной программы. Его создали в фонде "Сколково". Разработчики выиграли у Евросоюза грант в полмиллиона евро на реализацию задумки. Известно, что по данной программе также будут обучать и финских школьников.

Проект стартует в марте 2020 года. Он продлится три года. В него войдут около двух тысяч школьников и около тысячи педагогов из Южной Карелии (Финляндия), Петербурга и Ленобласти. Компания "Роббо" предоставить учащимся оборудование и сеть кружков робототехники. В 22 школах появятся инженерные классы. В каждом будет находиться по 7 робоплатформ и комплексов IoT (Интернета вещей), один 3D-принтер. С преподавателями проведут 54 вебинара по методике обучения детей в профильных областях.

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