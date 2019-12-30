Петербургский институт РАН не хочет отдавать предназначенные ИТМО помещения

Академия планирует создать в помещениях раздора собственные лаборатории.

Институт химии силикатов Российской академии наук (РАН) в Петербурге не хочет уступать помещения, планируемые для отдачи ИТМО. Об этом сообщил 13 января ТАСС со ссылкой на сотрудника института РАН Наталью Тюрнину.

Еще в конце декабря Институт РАН получил сообщение Минобрнауки о том, что 5 тысяч кв.м. помещений на набережной Макарова передаются в пользование университета ИТМО. Документы о передаче потребовали оформить до 10 января. Институт направил несколько писем в Министерство образования, президенту РАН Сергееву и петербургскому градоначальнику Беглову о своих планах развития и отметил, что в упомянутых помещениях академия планирует создать свои лаборатории.

РАН выступала против принятого решения, подчеркнув, что его не согласовали с самой академией. Тем временем, глава Минобрнауки Михаил Котюков говорил, что площади нужно отдать для образования, а не в аренду.

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