Институт РАН потратил более 740 тысяч рублей на изучение зла и ада

Еще 686 тысяч рублей было потрачено на исследование "Реляционное измерение проблемы зла и мистическая теодицея".

Институт философии Российской академии наук потратил 742 тысячи рублей на исследование "Является ли злом существование ада". Об этом свидетельствуют данные с официального сайта государственных закупок.

Лот разместили на веб-ресурсе 29 марта нынешнего года, договор был исполнен в начале октября. Поставщиком является доцент, кандидат философских наук из Воронежа Игорь Гаспаров.

Кроме того, Институт философии РАН потратил более 660 тысяч рублей на выполнение научной работы "Алексиус Майнонг и австрийская философия XIX — начала XX: Основные идеи и позднесхоластические корни" и 686 тысяч рублей на исследование "Реляционное измерение проблемы зла и мистическая теодицея".

В беседе с РБК представитель Института философии РАН подчеркнул, что все заказы были в рамках закона, так как исследования проводятся на гранты.

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