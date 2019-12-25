Избежать резкого падения в марте 2020 года помог сильный ажиотаж на продукты первой необходимости.

Институт Гайдара предрёк кризис в промышленности хуже, чем в 2008 году. Специалисты провели опрос среди предприятий и пришли к выводу, что ограничительные меры из-за пандемии коронавируса привели к падению спроса к уровню 2008 года. При этом скорость его сокращения оказалась значительно выше.

По результатам исследования видно, что только за апрель индекс спроса просел на 45%. В 2008 спрос падал на протяжении нескольких месяцев — и максимально сократился на 60%.

Избежать резкого падения в марте 2020 года помог сильный ажиотаж на продукты первой необходимости со стороны потребителей. Статистика за апрель даёт повод прогнозировать спад производства продукции на 5–10%. Сейчас, судя по опросу и оценкам экспертов, многие предприятия оценивают своё денежное положение как "удовлетворительное".

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Видео: kremlin.ru