Институт Финляндии в Петербурге запустит цикл онлайн-лекций

Известно, что всего будет четыре трансляции.

Институт Финляндии в Санкт-Петербурге подготовил онлайн-лекции. На них обсудят проблемы современного искусства Финляндии.

Известно, что всего будет четыре трансляции. Каждая из них посвящена актуальным темам: театру, финскому танцу, архитектуре современных библиотек.

Лекции стартуют 20 мая и будут идти до 10 июня. Их можно увидеть на Youtube-канале института youtube.com/instfin. Афиша мероприятия на странице группы института.

Ранее мы сообщили, что в Международный день музеев пройдут более 60 онлайн-мероприятий.

Фото: Pixabay