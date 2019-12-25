Институт Финляндии в Петербурге запустит цикл онлайн-лекций

Институт Финляндии в Санкт-Петербурге подготовил онлайн-лекции. На них обсудят проблемы современного искусства Финляндии.
Известно, что всего будет четыре трансляции. Каждая из них посвящена актуальным темам: театру, финскому танцу, архитектуре современных библиотек.
Лекции стартуют 20 мая и будут идти до 10 июня. Их можно увидеть на Youtube-канале института youtube.com/instfin. Афиша мероприятия на странице группы института.
Ранее мы сообщили, что в Международный день музеев пройдут более 60 онлайн-мероприятий.
Фото: Pixabay
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