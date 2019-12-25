  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Институт Финляндии в Петербурге запустит цикл онлайн-лекций
Сегодня, 17:29
110
ruzannar

Институт Финляндии в Петербурге запустит цикл онлайн-лекций

0 0

Известно, что всего будет четыре трансляции.

Институт Финляндии в Санкт-Петербурге подготовил онлайн-лекции. На них обсудят проблемы современного искусства Финляндии.

Известно, что всего будет четыре трансляции. Каждая из них посвящена актуальным темам: театру, финскому танцу, архитектуре современных библиотек.

Лекции стартуют 20 мая и будут идти до 10 июня. Их можно увидеть на Youtube-канале института youtube.com/instfin. Афиша мероприятия на странице группы института.

Ранее мы сообщили, что в Международный день музеев пройдут более 60 онлайн-мероприятий.

Фото: Pixabay

Теги: финляндия, финское консульство, цикл лекций
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии