На Московском шоссе появилась инсталляция из повешенных манекенов

Пользователи соцсетей считают, что таким образом петербургские фанаты проявили "гостеприимство" перед матчем "Зенита" с ЦСКА.

В Петербурге перед проведением матча между "Зенитом" и ЦСКА появилась своеобразная арт-инсталляция. Очевидцы заметили, что на железнодорожном мосту над Московским шоссе неизвестные мастера подвесили за шею манекенов. Они выглядели как настоящие люди. некоторые свидетели событий предположили, что таким образом болельщики "сине-бело-голубых" запугивают московских фанатов.

На данный момент данных о назначении фигур неизвестны. Личности тех, кто развесил кукол - тоже. Однако, местные жители недовольны выходкой хулиганов и требуют от полиции привлечь злоумышленников к ответственности.

Ранее Piter.tv писал о том, что архитекторы показали будущий медиакластер на Чапыгина.

Фото: Вконакте/ДТП и ЧП по СПб