Архитекторы показали будущий медиакластер на Чапыгина

Телецентр изменится до неузнаваемости благодаря новому проекту города.

Телецентр в Петербурге превратится в современный медиацентр. В кластере будут располагаться общественные пространства, офисный центр, галереи, амфитеатр, коворкинг и рестораны. Здание по Чапыгина, шесть изменится до неузнаваемости. О реконструкции помещений объявил архитектор проекта.

Студийные разработки новой концепции включают в себя создания удобных для сотрудников СМИ и творческих представителей соответствующих рабочих зон. Для них оборудуют территорию в 135 тысяч квадратных метров. Частично проект займет заброшенный участок на промышленной площадке Васильевского острова.

Также в здании появится остекленная крыша, а также кинетическая медиа-стена на фасаде.

Ранее Piter.tv писал о том, что из Тель-Авива петербуржцы 10 часов не могли вылететь из-за попавшей в самолет птицы.

Фото: пресс-служба Photoreal3D