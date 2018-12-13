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Архитекторы показали будущий медиакластер на Чапыгина
Сегодня, 7:15
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lesjasap

Архитекторы показали будущий медиакластер на Чапыгина

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Телецентр изменится до неузнаваемости благодаря новому проекту города.

Телецентр в Петербурге превратится в современный медиацентр. В кластере будут располагаться общественные пространства, офисный центр, галереи, амфитеатр, коворкинг и рестораны. Здание по Чапыгина, шесть изменится до неузнаваемости. О реконструкции помещений объявил архитектор проекта.

Студийные разработки новой концепции включают в себя создания удобных для сотрудников СМИ  и творческих представителей соответствующих рабочих зон. Для них оборудуют территорию в 135 тысяч квадратных метров. Частично проект займет заброшенный участок на промышленной площадке Васильевского острова.

Также в здании появится остекленная крыша, а также кинетическая медиа-стена на фасаде.

Ранее Piter.tv писал о том, что из Тель-Авива петербуржцы 10 часов не могли вылететь из-за попавшей в самолет птицы.

Фото: пресс-служба Photoreal3D

Теги: архитекторы, медиакластер, проект медиацентра, телецентр, улица чапыгина
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

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