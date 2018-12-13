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Из Тель-Авива петербуржцы 10 часов не могли вылететь из-за попавшей в самолет птицы
Сегодня, 7:03
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lesjasap

Из Тель-Авива петербуржцы 10 часов не могли вылететь из-за попавшей в самолет птицы

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Туристам перенесли рейс на 10 часов позже запланированного времени.

Самолет из Израиля в Россию пришлось задержать на десять часов. Сотрудники аэропорта Тель-Авива обнаружили следы попадания в борт самолета птицы, поэтому лайнер пришлось дополнительно проверить. Согласно  требованиям полетов, отправляться на самолете, столкнувшимся с препятствием в небе, невозможно.

Отметим, что инцидент произошел с рейсом авиакомпании "Россия". В результате специалисты приняли решение заменить воздушное судно и отправить пассажиров на другом. Петербуржцы должны были приземлиться в Петербурге около шести часов утра 13 мая.

Ранее Piter.tv писал о том, что на Ушинского ночью тушили пожар в жилой квартире.

Фото: Piter.tv

Теги: задержка рейса, израиль, птица попала в самолет, тель-авив
Категории: Картина дня, Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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