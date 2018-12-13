Из Тель-Авива петербуржцы 10 часов не могли вылететь из-за попавшей в самолет птицы

Туристам перенесли рейс на 10 часов позже запланированного времени.

Самолет из Израиля в Россию пришлось задержать на десять часов. Сотрудники аэропорта Тель-Авива обнаружили следы попадания в борт самолета птицы, поэтому лайнер пришлось дополнительно проверить. Согласно требованиям полетов, отправляться на самолете, столкнувшимся с препятствием в небе, невозможно.

Отметим, что инцидент произошел с рейсом авиакомпании "Россия". В результате специалисты приняли решение заменить воздушное судно и отправить пассажиров на другом. Петербуржцы должны были приземлиться в Петербурге около шести часов утра 13 мая.

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Фото: Piter.tv