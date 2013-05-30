В больнице на улице Чапыгина 13-летняя девочка наглоталась таблеток

Воспитанница детского дома попала в больницу имени Филатова с токсическим действием органических растворителей.

В Петербурге пациентка детской психиатрии наглоталась таблеток. По факту случившегося полиция проводит проверку, стало известно АН "Оперативное прикрытие".

Предварительно, 1 июня 13-летняя воспитанница детского дома попала в больницу имени Филатова с токсическим действием органических растворителей. Ее состояние оценили как тяжелое. Забрали девочку из Центра "Детская психиатрия" имени Мнухина.

По недосмотру медиков ребенок съел таблетку "Люир Хлор Люкс", это дезинфицирующее средство для мытья поверхностей и предметов.

Ранее мы рассказывали о том, что на Замшиной улице лицеистку нашли в школьном туалете без сознания. Школьницу госпитализировали в тяжелом состоянии с отравлением неизвестным веществом.

Фото: Piter.TV