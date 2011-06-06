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В Костроме судно "Ленанефть 2029" столкнулось с железнодорожным мостом

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Транспортная прокуратура изучает инцидент.

Судно "Ленанефть 2029" столкнулось с железнодорожным мостом. Инцидент произошел в акватории реки Волги вблизи города Кострома. Пострадавших и разлива нефтепродуктов в регионе не фиксируется. Соответствующей информацией с журналистами поделились представители из пресс-службы Северо-Западной транспортной прокуратуры.

12 сентября 2024 года в Костроме произошло столкновение судна "Ленанефть 2029" с конструкциями железнодорожного моста. Пострадавших и разлива нефтепродуктов нет. Движение железнодорожного транспорта не нарушено.

пресс-служба надзорного ведомства

Добавим, что Костромская транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, исполнение законодательства о безопасности судоходства при эксплуатации водного транспорта, а также даст оценку действиям должностных лиц. По результатам проверки будут приняты меры реагирования. По предварительным сведениям, поврежденный танкер следовал из Республики Татарстан в город Ярославль. Однако в районе перегона "Кострома-Новая - Каримово" столкнулся с препятствием. Специалисты устанавливают материальный ущерб.

Северный флот провел учения по оказанию помощи аварийному судну в Арктике.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

Теги: железнодорожный мост, кострома, ленанефть 2029, регионы
Категории: Лента новостей, Тема дня, Происшествия, Новости России,

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