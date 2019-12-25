Instagram заблокировал аккаунт этого уникального для России культурного учреждения еще в октябре.

В среду, 11 ноября, стало известно о том, что Instagram заблокировал аккаунт петербургского котокафе "Республика кошек и котов". Об этом сообщает пресс-секретарь петербургских котокафе "Республика кошек и котов" и Музея кошки Ольга Титович.

Как оказалось, организация хотела отметить свой 10-летний юбилей. Владельцы котокафе разместили в Facebook объявление о праздновании. Однако модераторы приняли котокафе за человека и заблокировали аккаунт. Facebook заявил, что "Республике кошек и котов" меньше 13 лет и ребенок не может пользоваться этими соцсетями.

К сожалению, пока все наши письма администрации и службе поддержки Instagram остаются без ответа, а приложенные к ним документы не рассматриваются "Республика кошек и котов".

Отмечается, что Instagram заблокировал аккаунт этого уникального для России культурного учреждения еще в октябре.

Ранее мы сообщали о том, что на Невском проспекте установили новогоднюю ель.

Фото:скриншот