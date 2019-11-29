На Невском проспекте установили новогоднюю ель

Монтаж ели занял два дня.

Во вторник, 10 ноября, у Гостиного двора завершили установку новогодней ели. Скоро у нее появится фигура Деда Мороза, а затем ель украсят. Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

Петербургские улочки, набережные и мосты начали украшать к наступающим зимним праздникам. По традиции в Новому году появятся елки, гирлянды, звезды, фонарики. Сообщается, что высота елей будет разной от 8 метров до 25, а гирлянд по Петербургу зажгут 3 000 штук. Рождественская аллея появится на Малой Конюшенной, а на площади Искусств появятся украшения в виде нот и скрипичных ключей, на набережных Петроградской стороны – украшения в виде парусов.

Ранее мы писали, что Петербург начали украшать к Новому году.

Фото: Pixabay