Адам Моссери рассказал о новом методе монетизации для блогеров.

Социальная сеть Instagram введет платную подписку. Об этом рассказал глава сервиса Адам Моссери в собственном аккаунте в Twitter. По словам специалиста, обновление позволит блогерам качественнее и эффективнее монетизировать свой контент.

На этой неделе мы запускаем первую версию подписок в Instagram, <...> чтобы создатели контента могли зарабатывать на жизнь. Важно, чтобы они могли делать это предсказуемо, и подписки - это один из лучших это осуществить. Адам Моссери, глава Instagram

Эксперт пояснил, что в приложении появится возможность разделить собственную аудиторию, а также создавать отдельные прямые эфиры, выкладывать посты и видео только для тех, кто оформил платную подписку. Комментарии таких подписчиков будут выделяться отдельным значком. Изначально данная функция будет тестироваться на территории США.

Instagram вернет хронологическую ленту.

Фото и видео: Twitter / Adam Mosseri

