Инспекторы проверили собачников в парке Победы после вступления нового закона

Петербург начинает штрафовать собаководов.

В Петербурге прошел первый рейд по проверке соблюдения нового закона о содержании и выгуле собак, об этом сообщили представители Комитета по вопросам законности. Инспекторы утром 21 ноября обследовали парк Победы в Московском районе, где фиксируется большое количество жалоб на нарушение правил.

Закон действует с 20 ноября и устанавливает ряд требований к владельцам собак. Все животные должны быть на поводке, а собаки выше 40 сантиметров в холке и породы, признанные потенциально опасными, обязаны находиться в наморднике. "В результате нарушение правил влечет штраф от 500 до 5 тысяч рублей". Комитет, районные администрации и муниципальные структуры получили право составлять протоколы на месте.

Во время рейда инспекторы встретили владельца золотистого ретривера, который был выгулян на поводке, но без намордника. Хозяйке объяснили нормы закона, и ей сообщили о штрафе до 5 тысяч рублей. Другой владелец хаски отказался общаться с инспектором и покинул парк.

Отмечено, что малые породы также подпадают под требования — все собаки обязаны быть на поводке независимо от размера. Инспекторы проверили владелицу мальтийской болонки, выгуливавшую питомца без поводка, и разъяснили ей правила. По данным Комитета, в 2025 году уже составлено 702 протокола за нарушения правил содержания собак, что более чем вдвое превышает показатель прошлого года.

Ранее мы сообщили о том, что помощь приютам для бездомных животных удвоили в Ленобласти.

Фото: Pxhere