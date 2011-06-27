Инспекторы ГАТИ Петербурга проверили здания и территории для голосования

Был проверен 821 отчет.

Перед выборами инспекторы Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) Петербурга проверили здания и территории, где горожане будут голосовать. Мероприятие проводилось с помощью системы "Объекты городской среды".

Отмечается, что в эту систему ответственные за содержание таких помещений загружали фотоотчеты о проделанной работе. Проводился в том числе ремонт фасадов.

Был проверен 821 отчет. Так, фасады нежилых зданий с участковыми избирательными комиссиями готовы к встрече избирателей.

6, 7 и 8 сентября все петербуржцы устремятся на избирательные участки, чтобы выполнить свой гражданский долг и выбрать будущее нашего города. Перед важным событием Инспекция дополнительно проверила содержание зданий УИК с помощью современной системы, внедренной городом несколько лет назад. Она позволяет в короткие сроки провести ведомственный контроль и убедиться, что нежилые здания Санкт‑Петербурга содержатся в исправном состоянии. Алексей Геращенко, начальник ГАТИ Петербурга

Напомним, голосование состоится с 6 по 8 сентября.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге напечатали бюллетени для голосования на выборах губернатора.

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга