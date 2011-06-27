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Инспекторы ГАТИ Петербурга проверили здания и территории для голосования
Сегодня, 9:31
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Инспекторы ГАТИ Петербурга проверили здания и территории для голосования

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Был проверен 821 отчет.

Перед выборами инспекторы Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) Петербурга проверили здания и территории, где горожане будут голосовать. Мероприятие проводилось с помощью системы "Объекты городской среды". 

Отмечается, что в эту систему ответственные за содержание таких помещений загружали фотоотчеты о проделанной работе. Проводился в том числе ремонт фасадов. 

Был проверен 821 отчет. Так, фасады нежилых зданий с участковыми избирательными комиссиями готовы к встрече избирателей. 

6, 7 и 8 сентября все петербуржцы устремятся на избирательные участки, чтобы выполнить свой гражданский долг и выбрать будущее нашего города. Перед важным событием Инспекция дополнительно проверила содержание зданий УИК с помощью современной системы, внедренной городом несколько лет назад. Она позволяет в короткие сроки провести ведомственный контроль и убедиться, что нежилые здания Санкт‑Петербурга содержатся в исправном состоянии. 

Алексей Геращенко, начальник ГАТИ Петербурга 

Напомним, голосование состоится с 6 по 8 сентября.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге напечатали бюллетени для голосования на выборах губернатора. 

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга

Теги: выборы губернатора петербурга, гати петербурга
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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