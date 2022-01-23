Инспектор ДПС из Петербурга, сломавший ключицу девушке-оперативнику, отправлен в колонию

Мужчину обвиняют в превышении должностных полномочий, он не признает вину.

31 января 2023 года сотрудник ГИБДД из Петербурга ударил девушку-оперативника, она была госпитализирована с переломом ключицы. Инспектор отправится в колонию, рассказали в пресс-службе Московского районного суда Твери.

Мужчину обвиняют в превышении должностных полномочий, он не признает вину. Инспектора ДПС лишили свободы на 4 года с запретом занимать должности на государственной службе в системе правоохранительных органов на 2 года. Пострадавшая получит компенсацию морального вреда.

Напомним, что сотрудник ГИБДД в отделе полиции Северной столицы по Василеостровскому району потребовал у девушки предъявить служебное удостоверение. В просьбе было отказано, тогда инспектор повалил ее на пол.

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Фото: Piter.TV