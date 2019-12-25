Они смогут получить долгосрочные визы.

Иностранным родственникам россиян упростят порядок въезда. Об этом рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин, пишет "Интерфакс".

Иностранные граждане, которые являются родственниками россиян, смогут получить долгосрочные визы — их срок более года. Нововведение будет распространяться на жён, мужей, родителей, детей, братьев, сестер, дедушек и бабушек, а также внуков.

Также из законодательства уберут норму, по которой иностранному гражданину каждые три месяца приходилось покидать территорию РФ, чтобы сохранить право на получение визы.

Ранее в полиции предложили ввести авансовый налог для мигрантов.