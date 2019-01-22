Британский телеведущий сделал "мертвую петлю" над Сургутом

Съемочная группа приехала в ХМАО, чтобы снять сюжет про женскую пилотажную группу "Барсы".

В Сургуте побывала съемочная группа программы "Поедем, поедим" телеканала НТВ во главе с британским ведущим Джоном Уорреном. Телевизионщики приехали в ХМАО, чтобы снять сюжет про женскую пилотажную группу "Барсы", в состав которой входят девушки, выполняющие на спортивных самолетах фигуры высшего пилотажа.

После съемки полетов, Уоррену предложили самому испробовать на себе высший пилотаж. Его прокатили на самолете, сделали "мертвую петлю" и другие элементы. На аэродроме журналистов угостили колбасой.

Кроме того, Уоррен вместе со съемочной группой побывал в сургутском "Биг Бене". Он является уменьшенной копией знаменитой башни в Лондоне. После Сургута телевизионщики направились в Когалым.

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