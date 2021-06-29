В петербургских ТЦ продолжают работу почти 150 зарубежных брендов

Больше всего торговых точек в городе сохранили компании из Италии.

После решения ряда зарубежных брендов уйти с российского рынка, в ТЦ Северной столицы продолжили работать 147 компаний из других стран. Об этом сообщили аналитики NF Group.

Статистика приведена по состоянию на конец ноября. Примечательно, что в городе работают 4 зарубежных оператора, которые пришли на петербургский рынок только во второй половине 2022 года. Чаще всего в петербургских ТЦ представлены компании, головной офис которых находится в Италии – всего там насчитали 42 итальянских бренда.

Ещё 20 международных ретейлеров работают в РФ под другим названием. В частности, Sneaker Box заменил для петербуржцев привычный Reebok.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге открылся фудмолл Vokzal 1853 в Варшавском вокзале.

Фото: Piter.TV