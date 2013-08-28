В Петербурге открылся фудмолл Vokzal 1853 в Варшавском вокзале

Большая event-зона рассчитана на 2,5 тыс. гостей и 4 тыс. посадочных

В понедельник, 21 ноября, в здании Варшавского вокзала открылся новый фудмолл Vokzal 1853. Он работает с 10 до 22 часов. Об этом рассказали организаторы.

В историческом здании на набережной Обводного канала кроме заведений общепита будут проводиться кинопоказы, концерты, мастер-классы, презентации и вечеринки. Большая event-зона рассчитана на 2,5 тыс. гостей и 4 тыс. посадочных

На первом этаже уже работают Burger Heroes, Bazar street food, Pizzaclub, Easy Hummus, "Пита Питер", Georgiani, Fluffy Fluffy и другие бренды. Также в здании открылись магазины Banka Home, УНЕ, "Станция мармеладная", а также кинотеатр КАРО.

Фото: предоставлено организаторами

