Стало известно, когда на территории ТРК "Варшавский экспресс" откроется для посетителей крупнейший фудмолл

Интерьер площадки будет близок к атмосфере вокзалов XIX века.

На месте Варшавского вокзала этой осенью появится крупнейший в Петербурге фудмолл. Он будет называться Vokzal 1853. Первые посетители откроют двери площадки уже в начале октября. Об этом сообщили в ТАСС.

Для гостей будет доступно 4 тыс. посадочных мест. Откроют здесь и концертную площадку на 2,5 тыс. человек. Вечером на сцене планируют проводить концерты, перформансы, стендапы и мастер-классы. Общая площадь фудкорта составит 34 тыс. "квадратов".

Различные кухни мира представят около 90 арендаторов. Гости смогут увидеть, как будут готовиться их блюда. Попробовать здесь можно даже самые экзотические яства из африканской, арабской и азиатской кухни. Кроме того, откроются на площадке фудмолла и кофейни.

Интерьер площадки будет близок к атмосфере вокзалов XIX века. Средний чек составит около 900 рублей.

Ранее на Piter.tv: из-за массового ухода айтишников в петербургских бизнес-центрах освободится около 100 тыс. "квадратов".

Фото: предоставлено SARAFUN PR