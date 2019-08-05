В "Варшавском экспрессе" откроют самый большой фудмолл в Европе

Средний чек организаторы оценивают в районе 900 рублей с напитком.

После смены концепции в Петербурге вновь откроется "Варшавский экспресс" этой осенью. В его стенах заработает самый большой фудмолл в России и Европе. Об этом 9 сентября стало известно Piter.tv

На площадке будут проходить концерты, киносеансы киносеансы и спортивные мероприятия. В event-зоне на 2 500 гостей и 4 000 мест будут представлены 90 ресторанных концепций, включая кухни из разных уголков мира. Средний чек организаторы оценивают в районе 900 рублей с напитком.

Как рассказал совладелец и вице-президент холдинговой компании "Адамант" Анатолий Мариничев, проект VOKZAL 1853 уникален для России. Здания такой площади и с такой историей просто нет ни в одном из других городов. Для нас очень важно было сохранить историческое наследие и представить его в современном ключе. Мы хотим создать по-настоящему значимую достопримечательность. Вы приезжаете в Петербург, чтобы посетить Эрмитаж, Мариинский театр, Петергоф и обязательно

зайти в VOKZAL 1853

Фото: предоставленно организаторами

