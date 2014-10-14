За день до российской премьеры, здесь состоится специальный показ фильма "Бывшие. Happy End".

КАРО 9 Варшавский экспресс приглашает петербуржцев на торжественное открытие кинотеатра. Площадка в обновленном фудмолле VOKZAL 1853 снова встречает гостей.

Уже 17 декабря, за день до российской премьеры, здесь состоится специальный показ фильма "Бывшие. Happy End". Сеанс пройдёт для гостей торжественного открытия и для участников программы лояльности, которые зарегистрировались не позднее 16 декабря.Фильм "Бывшие. Happy End" стал продолжением одноименного сериала. Узнать подробности о мероприятии можно в личном кабинете программы лояльности на сайте в разделе "Акции".

До сеанса фильма гостям VOKZAL 1853 будет доступно множество развлечений. С 12:00 в пространстве фудмолла развернутся мастер-классы по кулинарии от ведущих шеф-поваров Петербурга и пройдут лекции. Для детей будет обустроена игровая зона, где можно раскрасить имбирные пряники, приготовить пиццу и поучаствовать в конкурсах. Вечером для всех гостей фудмолла выступят диджеи и пройдет концерт Ёлки.

КАРО 9 Варшавский экспресс вмещает 9 залов на 1029 мест. Уже сейчас на площадке можно посмотреть все главные хиты зимы, а также первыми увидеть релизы новогодних каникул – семейные фильмы "Чебурашка", "Три богатыря и пуп земли", "Непослушник 2" и "Иван Царевич и Серый Волк 5".

Фото: КАРО