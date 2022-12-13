Иностранец приставал к девочке-подростку в Парголово

26-летнего мужчину задержали после заявления его знакомого, который приходится отцом пострадавшей.

В четверг, 16 марта, в полицию обратился 54-летний мужчина с заявлением о том, 12 марта примерно в 3:30 в посёлке Парголово знакомый гражданин Таджикистана совершил насильственные действия сексуального характера в отношении дочери заявителя. Об этом стало известно Piter.TV.

За приставания к подростку был задержан 26-летний мужчина. Возбуждено уголовное дело.

Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее мы сообщили о том, что уголовное дело завели на подростка за совращение семилетней девочки в Ленобласти.

Фото: Piter.TV