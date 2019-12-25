Иностранец на Skoda Fabia задавил жителя Ленобласти, упавшего на дорогу с тротуара

Полученные травмы оказались для пострадавшего смертельными.

Днем 29 ноября в Ломоносовском районе Ленобласти произошло смертельное ДТП. Об этом стало известно Piter.TV.

Около 14:20 на Южном полукольце 69-летний гражданин Боснии и Герцеговины за рулем Skoda Fabia наехал на 41-летнего жителя деревни Пеники. Пострадавший вне зоны пешеходного перехода упал с тротуара на проезжую часть. Полученные травмы оказались для него смертельными.

По факту случившегося проводится проверка.

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Фото: Piter.TV