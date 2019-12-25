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Иностранец на Skoda Fabia задавил жителя Ленобласти, упавшего на дорогу с тротуара
Сегодня, 9:50
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Иностранец на Skoda Fabia задавил жителя Ленобласти, упавшего на дорогу с тротуара

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Полученные травмы оказались для пострадавшего смертельными.

Днем 29 ноября в Ломоносовском районе Ленобласти произошло смертельное ДТП. Об этом стало известно Piter.TV.

Около 14:20 на Южном полукольце 69-летний гражданин Боснии и Герцеговины за рулем Skoda Fabia наехал на 41-летнего жителя деревни Пеники. Пострадавший вне зоны пешеходного перехода упал с тротуара на проезжую часть. Полученные травмы оказались для него смертельными.

По факту случившегося проводится проверка.

Ранее мы писали, что утренние пробки во вторник достигли 10 баллов.

Фото: Piter.TV

Теги: авария, смертельное дтп
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Происшествия, ДТП,

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