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Иностранец хотел подкупить таможенника, чтобы вывезти из России 6 тонн нефрита

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Генпрокуратура России рассказала о том, что уроженец Казахстана признан виновным по части 5 статьи 291 УК РФ.

Иностранец заплатит штраф за то, что хотел подкупить российского таможенника. Соответствующее заявление сделали в социальных сетях сотрудники пресс-службы Генеральной прокуратуры страны. Известно, что преступление фигурант расследования пытался провернуть с одним их инспекторов Алтайской таможни. В надзорном ведомстве объяснили, что представитель Казахстана пытался вывезти с территории нашего государства порядка шести тонн нефрита. За услуг в оказании помощи при незаконной перевозке дорогостоящего камня злоумышленник предложил таможеннику денежные средства.

.... Признать виновным ... и назначить наказание в виде штрафа в размере 4 миллиона рублей. Учитывая срок содержания под стражей... смягчить наказание и окончательно определить в виде штрафа в размере 3,8 миллиона рублей.

приговор судебной инстанции

Четырех жителей Невского района с туберкулезом принудительно госпитализировали в стационар.

Фото и видео: Telegram / Генеральная прокуратура

Теги: алтай, взятка, казахстан, нефрит, подкуп, таможня
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России, Мировые новости,

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