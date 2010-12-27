Иностранцы с электронными визами на "Аллегро" не смогут попасть в Петербург

Несколько таможенных пунктов Ленобласти и Петербурга на данный момент не готовы принимать иностранцев по новым условиям.

Некоторые пограничные пункты Петербурга и Ленинградской области не готовы принять электронные визы иностранных туристов из-за технической неподготовленности. Об этом сообщило издание АБН. Проблема может коснуться таможенных пунктов в Выборге, Ивангороде, Финляндском вокзале и железнодорожной станции Бусловская.

Специалисты отмечают, что вышеуказанные отделения не обеспечены программно-техническими комплексами "Мир", которые отвечают за связь с серверами с базами данных.

Непосредственно Петербург коснутся проблемы, связанные с приездом иностранцев с электронными визами, прибывающих на поездах "Аллегро". Предположительно, сотрудники российского МИДа предупредят зарубежных коллег об ограничениях услуги в ряде пограничных пунктов. Однако, никаких задержек у туристов с электронными визами в "Пулково", прибывших морским путем, а также на автомобиле не возникнет.

Ранее Piter.tv писал о том, что с начала октября туристам начнут выдавать электронные визы для поездок в Петербург.

Фото: Piter.tv

