Спрос на услуги петербургских турагентств упал на 32%

Тенденцию к снижению спроса подтверждают и данные Росстата.

Этим летом количество транзакций в российских турагентствах сократилось на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на аналитику компании "Эвотор".

Региональная статистика демонстрирует неравномерное падение: Петербург – минус 32%, Калининградская область – минус 19%, Краснодарский край – минус 8%, Москва – минус 5%.

Тенденцию к снижению спроса подтверждают и данные Росстата. По результатам мониторинга, доля представителей отрасли, отметивших спад интереса к внутреннему туризму, в третьем квартале 2026 года достигла 22%. За год этот показатель вырос на 6 процентных пунктов.

Петербург, Москва, Байкал: куда в России едут туристы из Китая.

Фото: Piter.TV