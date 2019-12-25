В Петербурге отремонтировали 89% лестничных клеток от плана на 2026 год

Общая площадь ремонтируемых помещений достигает 1,5 миллиона квадратных метров, на эти цели из бюджета выделено более 2,5 миллиарда рублей.

С начала 2026 года в Северной столице обновили более 4,5 тысячи лестничных клеток, что составляет 89% от годового плана, сообщили в пресс-службе Жилищного комитета.

В рамках программы специалисты комплексно восстанавливают парадные: ремонтируют стены, потолки, окна, двери, перила и почтовые ящики, а также меняют напольное покрытие и обновляют систему освещения. Всего до конца года планируется привести в порядок свыше 5,1 тысячи лестничных клеток. Общая площадь ремонтируемых помещений достигает 1,5 миллиона квадратных метров, на эти цели из бюджета выделено более 2,5 миллиарда рублей.

Председатель комитета Денис Удод отметил, что программа охватывает здания во всех районах города: от исторических домов в центре до современных домов в спальных районах. По его словам, работы идут с опережением графика, и ведомство уверенно подходит к завершению. Он добавил, что особое внимание уделяется качеству и соблюдению сроков, чтобы каждый петербуржец чувствовал заботу города. Удод подчеркнул, что до конца года все запланированные объекты будут приведены в порядок, а значит, тысячи петербургских семей получат более комфортные парадные.

Для сравнения, с 2021 по 2025 год в городе на Неве уже отремонтировали свыше 25 тысяч лестничных клеток общей площадью 12,5 миллиона квадратных метров.

Ранее мы сообщили о том, что около 45 тыс. петербургских семей получили компенсации за ЖКУ.

Фото: Piter.TV