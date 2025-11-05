Соцфонд: для студенток пособие по беременности выросло до 96 тыс. рублей

Средний размер пособия по беременности и родам для студенток после перехода на новые правила вырос составляет около 96 тыс. рублей. За первый год выплату получили 15,6 тыс. россиянок, сообщила пресс-служба Социального фонда.
В сообщении напомнили, что с 1 сентября 2025 года в России изменился порядок расчета пособия по беременности и родам для студенток-очниц. С тех пор порядок расчёта выплаты претерпел изменения.
По данным Соцфонда, если раньше размер пособия определялся исходя из средней стипендии, то теперь для расчета применяют прожиточный минимум трудоспособного населения, установленный в регионе.
При стандартной продолжительности отпуска по беременности и родам — 140 дней — средняя сумма выплаты составляет около 96 тыс. рублей.
Социальный фонд
Напомним, что право на соответствующее пособие имеют студентки и аспирантки, которые проходят обучение очно. При этом не имеет значения, на бюджетной или платной основе.
Ранее мы сообщали, что с начала 2026 года в Петербурге студенткам и аспиранткам очного отделения выплатили более 29 млн рублей в виде пособий по беременности и родам.
Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)
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