Сергей Чирков заметил, что легальный статус трудоустройства определяет максимально возможный размер пособия для женщины.

Максимальный размер пособия по беременности и родам на территории России увеличится в 2026 году более чем в 2,5 раза по сравнению с 2023 годом. Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "ТАСС" сделал руководитель Социального фонда страны Сергей Чирков. Эксперт заметил, что показатель превысит 955 тысячи рублей. Он счел показательной динамику роста максимальных выплат населению. Два года назад речь шла о сумме в 383 178 рублей, а 2024 году она возросла до отметки в 565 562 рублей.

В 2025 году выплата достигла 794 355 рублей, а в 2026 году составит 955 836 рублей. Таким образом, за три года - с 2023 по 2026 год - максимальный размер пособия увеличится более чем в 2,5 раза. Сергей Чирков, глава Соцфонда России

В социальном фонде России добавили, что такое увеличение стало возможным за счет преобразований в системе социального страхования. Сергей Чирков напомнил об объединении фондов, введении единого тарифа и установлении с 2023 года по стране единой облагаемой базы страховых взносов. По словам специалиста, для гражданина достаточно всего двух календарных лет официального трудового стажа, предшествующих году выхода в декретный отпуск для того, чтобы пособие было рассчитано исходя из полного среднего заработка женщины.

В России зависящие от размера социальных пенсий выплаты вырастут на 14,8%.

