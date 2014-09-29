В России зависящие от размера социальных пенсий выплаты вырастут на 14,8%

Средний размер социальных пенсий в следующем году составит 16 590 рублей.

Государственные выплаты, зависящие от размера социальных пенсий, власти страны проиндексируют в 2026 году на 14,8% процентов. Соответствующие данные приведены в материалах к федеральному проекту бюджета. При этом сами социальные пенсии с 1 апреля 2026 года чиновники планируют проиндексировать по уровню инфляции - на 6,8 процентов. Средний размер социальных пенсий в следующем году составит 16 590 рублей.

На темп роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год в 2026 году на 14,8%, в 2027 году на 6,8% и в 2028 году на 4,0% с 1 апреля проиндексированы выплаты, зависящие от размера социальных пенсий. текст документа

От размера социальных пенсий зависит размер пенсионного обеспечения ряда категорий российских граждан. В том числе речь идет о военнослужащих, проходивших службу по призыву, участников Великой Отечественной войны (ВОВ), летчиков-испытателей и лиц, пострадавших от техногенных и радиационных катастроф. К социальной пенсии в стране также привязан привязан размер государственных пенсий по инвалидности. Граждане с I группой инвалидности с причиной инвалидности "военная травма" законом получают государственную пенсию в размере 300 процентов от социальной.

