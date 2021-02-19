У иностранцев изъяли 60 кг наркотиков в Петербурге

Злоумышленники подозреваются в причастности поставок наркотиков в Россию.

Сотрудники Пограничного управления ФСБ РФ по Петербургу и области совместно с территориальном органом безопасности пресекли международный канал поставки наркотиков в Россию. Об этом сообщила пресс-служба ФСБ РФ и поделилась видео с момента задержания.

Были задержаны трое иностранных граждан. У них изъяли 60 кг наркотического средства кокаин.

Возбуждены уголовные дела за приготовление к преступлению и покушению на сбыт наркотиков.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что осужденный за кокаиновую контрабанду петербуржец получил еще 17 лет за убийство.

Видео: Центр общественных связей ФСБ РФ