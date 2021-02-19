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У иностранцев изъяли 60 кг наркотиков в Петербурге

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Злоумышленники подозреваются в причастности поставок наркотиков в Россию.

Сотрудники Пограничного управления ФСБ РФ по Петербургу и области совместно с территориальном органом безопасности пресекли международный канал поставки наркотиков в Россию. Об этом сообщила пресс-служба ФСБ РФ и поделилась видео с момента задержания. 

Были задержаны трое иностранных граждан. У них изъяли 60 кг наркотического средства кокаин.

Возбуждены уголовные дела за приготовление к преступлению и покушению на сбыт наркотиков. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что осужденный за кокаиновую контрабанду петербуржец получил еще 17 лет за убийство. 

Видео: Центр общественных связей ФСБ РФ

Теги: задержание, наркотики
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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