Банда грабителей избила иностранцев во время прогулки по "безопасной России"

В ночь на 14 июля в центре Петербурга произошла драка, участниками которой стали несколько иностранцев и петербуржец, приехавший на каникулы из-за рубежа. Об этом пишет "Фонтанка".
Молодой человек, который в настоящий момент учится в вузе Германии, привез в родной город трех друзей: двух мексиканцев и немца. Главной целью петербуржца было развеять мифы об опасности жизни в России.
В ночь, когда произошло нападение, друзья гуляли по центру города и возвращались к станции метро "Адмиралтейская" после разводных мостов. Там их окружили четыре человека и попытались ограбить. Встретившись с сопротивлением, нападающие избили свои оппонентов.
После драки друзья вызвали полицию и отправились в травмпункт на Вознесенском проспекте. Врачи диагностировали у немца травму головы и ушибы на лице, у петербуржца — кровоподтеки на лице, груди и ногах. Потерпевшие обратились в полицию.
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Фото: Piter.TV
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