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Иномарка наехала на коляску с ребёнком в Сосновом Бору
Сегодня, 8:38
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Иномарка наехала на коляску с ребёнком в Сосновом Бору

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Годовалую девочку госпитализировали, её состояние оценивается как тяжёлое. Возбуждено уголовное дело.

Утром среды, 1 марта, на улице 50 лет в Сосновом Бору произошла авария с пострадавшим ребёнком: Hyundai Solaris врезался в детскую коляску, в которой 40-летняя мать перевозила годовалую девочку. Об этом стало известно Piter.TV.

Как удалось установить, за рулём иномарки находился 20-летний гражданин республики Кыргызстан. Он врезался в коляску на нерегулируемом пешеходном переходе. В результате девочку доставили в больницу с различными травмами, её состояние оценивают как тяжёлое.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили о том, что 6-летняя девочка в Ленобласти врезалась в столб во время катания на "ватрушке".

Фото: Pxhere

Теги: дтп, ленинградская область
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

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