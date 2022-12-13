6-летняя девочка в Ленобласти врезалась в столб во время катания на "ватрушке"

Ребёнка доставили в больницу в тяжёлом состоянии.

В среду, 1 марта, в больницу Всеволожского района Ленобласти была госпитализирована 6-летняя девочка с ОЧМТ, УГМ средней степени тяжести, ушибом мягких тканей правой теменно-затылочной области, вдавленным переломом. Как стало известно Piter.TV, пострадавшая получила травмы во время катания на "ватрушке".

Девочка каталась на тюбинге в деревне Мистолово в присутствии родителей и врезалась в столб.

Состояние ребёнка оценивается как тяжёлое. Семья полная, на учёте в ОДН не состоят.

Ранее мы сообщили о том, что двое детей из Ленобласти были госпитализированы после неудачных спусков на "ватрушках".

Фото: Piter.TV