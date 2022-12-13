Двое детей из Ленобласти были госпитализированы после неудачных спусков на "ватрушках"

Инциденты произошли во Всеволожском и Тихвинском районах.

В воскресенье, 12 февраля, в двух районах Ленинградской области пострадали дети во время катания на "вартушках". Об этом стало известно Piter.TV.

Так, первое сообщение об инциденте поступило в 19:02 из Всеволожской ЦРБ. Туда с травмами нескольких областей тела в тяжелом состоянии была доставлена 9-летняя школьница. Установлено, что во время спуска с горы на "ватрушке" девочка ударилась о дерево.

В тот же день в 19:05 в полицию из ГКУЗ ЛО Тихвинской МБ поступила телефонограмма о госпитализации 10-летнего мальчика. Школьника забрали с лыжедрома в Тихвине с сочетаемой травмой, переломами 8-10 ребра слева, гематомами мягких тканей грудной клетки слева, переломом отростка 12 грудного позвонка в тяжелом состоянии. Травмы также были получены во время катания на "ватрушке": мальчик ударился об ограждение.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге школьник за первой партой взорвал гранату во время урока.

Фото: Piter.TV