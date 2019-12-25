В центре Петербурга иномарка сбила девушку и парня на автобусной остановке

Автомобиль ехал на огромной скорости.

В ночь на 23 декабря в центре Петербурга произошла авария, в которой пострадали два человека. По словам очевидцев, на Невском проспекте, возле Гостиного двора, иномарка вылетела на автобусную остановку и сбила пешеходов. В сети появились фотографии с места происшествия.

Свидетели ДТП рассказали, что автомобилист двигался по центру города на огромной скорости. В какой-то момент он не справился с управлением и выехал с дороги на тротуар. Машина зацепила стоящих на остановке девушку и молодого парня.

Состояние пострадавших неизвестно. В настоящий момент стражи порядка выясняют причины происшествия.

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Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Евгений Орлов