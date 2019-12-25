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Иномарка, перевозившая инвалида, попала в аварию в Ломоносовском районе
Сегодня, 14:05
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lizapoluda

Иномарка, перевозившая инвалида, попала в аварию в Ломоносовском районе

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Пострадал 1 человек.

В пятницу, 7 августа, у кладбища в деревне Телези Ломоносовского района произошла авария с участием двух иномарок. В пассажирском кресле одного из автомобилей находился человек с ограниченными возможностями. Об этом Piter.TV сообщил источник в экстренных службах.

ДТП произошло примерно в 11 утра на участке дороги "Телези-Тайцы" . В результате столкновения "Рено Каптюр"  и "Фольксваген" пострадал один человек, кто именно - не уточняется. 

На место происшествия выехали сотрудники службы 01.

Ранее мы рассказали о том, что в ДТП в Вырице пострадали пассажир и собака.

Фото: Pixabay

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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