В ДТП в Вырице пострадали пассажир и собака

На место выехали сотрудники службы 01.

В пятницу, 7 августа, в Гатчинском районе произошло серьезное ДТП с пострадавшим. Об этом Piter.TV сообщил источник в экстренных службах.

Авария случилась примерно в 11:10 у дома 114 по Сиверскому шоссе. Сообщается, что в автомобиле Renault черного цвета зажало собаку. Для освобождения животного была необходима деблокировка. Кроме того, помощь требовалась пострадавшему.

На месте проишествия уже осуществили работу сотрудники экстренных служб.

Ранее мы рассказали о том, что в Лужском районе в результате ДТП перевернулась иномарка.

Фото: Pixabay



