В Лужском районе в результате ДТП перевернулась иномарка

О происшествии стало известно в 10-м часу.

Утром 7-го августа в поселке Мшинская Ленобласти перевернулся автомобиль. Об этом Piter.TV узнал от источника в экстренных службах.

"Пежо" с белорусскими номерами заметили в кювете на Киевском шоссе по направлению к Луге. Вторая машина скрылась с места ДТП. Сообщается, что есть пострадавшие, однако точное количество пока неизвестно. На место вызвали спасателей.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Ленинградской области проходят учения войск химической защиты ЗВО.

Фото: pixabay.com