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В Лужском районе в результате ДТП перевернулась иномарка
Сегодня, 10:21
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nadezhda_sib

В Лужском районе в результате ДТП перевернулась иномарка

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О происшествии стало известно в 10-м часу.

Утром 7-го августа в поселке Мшинская Ленобласти перевернулся автомобиль. Об этом Piter.TV узнал от источника в экстренных службах.

"Пежо" с белорусскими номерами заметили в кювете на Киевском шоссе по направлению к Луге. Вторая машина скрылась с места ДТП. Сообщается, что есть пострадавшие, однако точное количество пока неизвестно. На место вызвали спасателей.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Ленинградской области проходят учения войск химической защиты ЗВО. 

Фото: pixabay.com 

 

Теги: дтп, перевертыш
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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