На проспекте Маршала Жукова перевернулся "Опель"

Накануне, в Кировском районе Петербурга перевернулся легковой автомобиль "Опель Астра". Об этом очевидцы рассказали в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".
Как стало известно, "перевертыша" нашли перед Лиговским путепроводом на проспекте Маршала Жукова. По словам очевидцев, автомобилю не удался поворот с Авангардной улицы. На месте работали сотрудники спецслужб. По предварительной информации никто не пострадал.
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Фото: группа "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"
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