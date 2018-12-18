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На проспекте Маршала Жукова перевернулся "Опель"
Сегодня, 12:15
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Rybka123

На проспекте Маршала Жукова перевернулся "Опель"

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По предварительной информации никто не пострадал.

Накануне, в Кировском районе Петербурга перевернулся легковой автомобиль "Опель Астра". Об этом очевидцы рассказали в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Как стало известно, "перевертыша" нашли перед Лиговским путепроводом на проспекте Маршала Жукова. По словам очевидцев, автомобилю не удался поворот с Авангардной улицы. На месте работали сотрудники спецслужб. По предварительной информации никто не пострадал.
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Фото: группа "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Теги: перевернутый автомобиль, перевертыш, проспект маршала жукова
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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