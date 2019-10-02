В воскресенье, 16 августа, стало известно о том, что иномарка насмерть сбила пешехода на Бухарестской улице. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.
Как оказалось, ночью автомобиль Infininti насмерть сбил мужчину-пешехода на вид 50 лет. Отмечается, что он пересекал дорогу вне зоны пешеходного перехода. От полученных травм пожилой человек скончался.
Ведется расследование.
Ранее мы сообщали о том, что в Шушарах 28-летний петербуржец во время ссоры убил камнем своего оппонента.
Фото:дорожный инспектор/вк
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