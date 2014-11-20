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Иномарка наехала на школьницу в Купчино
Сегодня, 10:57
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Иномарка наехала на школьницу в Купчино

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Ребенок переходил дорогу в неположенном месте.

В понедельник, 15 августа, во Фрунзенском районе Петербурга была госпитализирована ученица 3 класса после ДТП с иномаркой. На девочку наехал Renault Arkana  под управлением 26-летнего автомобилиста. Об этом стало известно Piter.TV.

Инцидент случился примерно в 14:00 у дома № 34 по улице Олеко Дундича.

Известно, что школьница переходила дорогу в неположенном месте.  

Её госпитализировали в детскую больницу в состоянии средней степени тяжести с черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и словесной ногой.

Ранее мы сообщили о том, что в ДТП на КАД пострадали 4 человека.

Фото: Piter.TV

Теги: дети, дтп, санкт-петербург, фрунзенский район
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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