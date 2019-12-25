В ДТП на КАД пострадали 4 человека

В больницу доставлены двое взрослых и двое детей.

В понедельник, 15 августа, на юге КАД произошла крупная авария. В результате были госпитализированы двое детей и двое взрослых в состоянии средней степени тяжести. Об этом стало известно Piter.TV.

ДТП случилось примерно в 18:00 на внешнем кольце между Пулковским и Таллинским шоссе. Как выяснилось, 28-летний водитель за рулём Subaru Forester наехал на Skoda Rapid, которую выкинуло на соседнюю полосу. В результате вторая иномарка задела Ford Focus.

В больницу были доставлены 26-летний водитель Skoda и пассажирки его автомобиля, среди которых оказались 64-летняя женщина, а также девочки 11 и 7 лет.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге машины ДПС перекрыли трассу М-11.

Фото: Piter.TV