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Восемь спасателей тушили "Ниссан" на Ленинском проспекте
Сегодня, 12:30
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Rybka123

Восемь спасателей тушили "Ниссан" на Ленинском проспекте

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Менее чем за 20 минут специалисты справились с ситуацией.

В Красносельском районе Петербурга спасатели тушили загоревшуюся иномарку. Об этом сообщили в пресс-службе городского ГУ МЧС.

Как стало известно, пламя охватило "Ниссан" на Ленинском проспекте у дома номер 88. Возгорание случилось в районе половины третьего ночи. На место инцидента выехала бригада экстренной службы. В ликвидации последствий воспламенения участвовали восемь человек личного состава, а также две единицы спецтехники.  Огнеборцам удалось справиться с проблемой за двадцать минут. Сведений о пострадавших не поступало. Известно, что у транспортного средства выгорел моторный отсек.

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Фото: Piter.TV

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Теги: горящий автомобиль, ленинский проспект
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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