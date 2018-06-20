На Моховой улице в скорой умерла новорожденная девочка

Тело девочки направлено в морг для установления причин смерти.

В Центральном районе Санкт-Петербурга скончался грудной ребенок. Об этом Piter.TV рассказал источник в правоохранительных органах.

Как стало известно, медиков вызвали к дому номер 44 по Моховой улице. Из одной из квартир была госпитализирована девочка 2019 года рождения. Сотрудники скорой помощи поместили ребенка в спецмашину, однако оказать помощь не успели. Смерть младенца была зафиксирована 15 апреля в 04:40.

По факту происшествия проводится проверка. Тело девочки направлено в морг для установления причин смерти.

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Фото:Piter.TV