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Петербуржец 5 лет насиловал падчерицу на Сердобольской улице
Сегодня, 10:47
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nastya960

Петербуржец 5 лет насиловал падчерицу на Сердобольской улице

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Пять лет назад девочке было 11 лет.

Петербуржец пять лет насиловал свою падчерицу. Об этом сообщают городские СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.

По предварительной информации, 34-летнйи мужчина был задержан 15 апреля у парадной на Сердобольской улице по заявлению супруги. Женщина обратился в Следком еще 2 апреля и рассказала, что в период с марта 2014 по настоящее время по адресу проживания ее муж неоднократно совершал в отношении ее малолетней дочери действия сексуального характера. Пять лет назад девочке было еще 11 лет.

Возбуждено уголовное дело по статье "насильственные действия   сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста.

Ранее на Piter.TV: В Пикалево отчим год насиловал восьмилетнюю падчерицу.
Фото: Piter.TV

 

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Теги: изнасилования, насилие, насиловал падчерицу, педофил
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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