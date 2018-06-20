Петербуржец 5 лет насиловал падчерицу на Сердобольской улице

Пять лет назад девочке было 11 лет.

Петербуржец пять лет насиловал свою падчерицу. Об этом сообщают городские СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.

По предварительной информации, 34-летнйи мужчина был задержан 15 апреля у парадной на Сердобольской улице по заявлению супруги. Женщина обратился в Следком еще 2 апреля и рассказала, что в период с марта 2014 по настоящее время по адресу проживания ее муж неоднократно совершал в отношении ее малолетней дочери действия сексуального характера. Пять лет назад девочке было еще 11 лет.

Возбуждено уголовное дело по статье "насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста.

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Фото: Piter.TV