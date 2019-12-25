На проспекте Науки извращенец надругался над 14-летней девочкой

Развратный мужчина пристал к ребенку прямо на улице. Родители школьницы вызвали полицейских.

В воскресенье, 26 ноября, в Калининском районе на школьницу напал неизвестный мужчина. Извращенец надругался над 14-летней девочкой.

Как стало известно Piter.tv, инцидент произошел на проспекте Науки около 15:18. Родители ребенка сразу же обратились в полицию. Мать пострадавшей написала заявление на злоумышленника.

Стражи порядка проводят проверку. Обстоятельства случившегося устанавливаются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге подросток выстрелил из сигнального пистолета 15-летнему школьнику в лицо. По словам мальчика, произошел самопроизвольный выстрел. Полицейские уточняют обстоятельства случившегося.

Фото: Piter.tv