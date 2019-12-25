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На проспекте Науки извращенец надругался над 14-летней девочкой
Сегодня, 8:26
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На проспекте Науки извращенец надругался над 14-летней девочкой

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Развратный мужчина пристал к ребенку прямо на улице. Родители школьницы вызвали полицейских.

В воскресенье, 26 ноября, в Калининском районе на школьницу напал неизвестный мужчина. Извращенец надругался над 14-летней девочкой. 

Как стало известно Piter.tv, инцидент произошел на проспекте Науки около 15:18. Родители ребенка сразу же обратились в полицию. Мать пострадавшей написала заявление на злоумышленника. 

Стражи порядка проводят проверку. Обстоятельства случившегося устанавливаются.  Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге подросток выстрелил из сигнального пистолета 15-летнему школьнику в лицо. По словам  мальчика, произошел самопроизвольный выстрел. Полицейские уточняют обстоятельства случившегося. 

Фото: Piter.tv

Теги: дети, изнасилования, педофил, полиция, проспект науки
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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