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Иномарка перевернулась на крышу после столкновения в Приморском районе
Сегодня, 8:01
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Иномарка перевернулась на крышу после столкновения в Приморском районе

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Сведений о пострадавших не поступало.

Воскресным вечером, 10 июля, на перекрёстке улицы Шаврова и проспекта Королева в Приморском районе случилось ДТП, в результате которого на дороге перевернулась иномарка. Подробности рассказали свидетели в соцсетях. 

По данным очевидцев, легковушка приземлилась на крышу после столкновения и "легла отдохнуть" посреди проезжей части.

Точных данных о наличии пострадавших не приводится. Судя по одному из комментариев, водитель за рулём перевёрнутого авто остался невредим.

Ранее мы сообщили о том, что в Сертолово каршеринг застрял в дорожном ограждении.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Теги: авария, дтп, приморский район, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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