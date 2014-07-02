Иномарка перевернулась на крышу после столкновения в Приморском районе

Сведений о пострадавших не поступало.

Воскресным вечером, 10 июля, на перекрёстке улицы Шаврова и проспекта Королева в Приморском районе случилось ДТП, в результате которого на дороге перевернулась иномарка. Подробности рассказали свидетели в соцсетях.

По данным очевидцев, легковушка приземлилась на крышу после столкновения и "легла отдохнуть" посреди проезжей части.

Точных данных о наличии пострадавших не приводится. Судя по одному из комментариев, водитель за рулём перевёрнутого авто остался невредим.

Ранее мы сообщили о том, что в Сертолово каршеринг застрял в дорожном ограждении.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург